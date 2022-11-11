📲 Через Сбер работодатели уже могут отправлять зарплату сотрудникам по номеру телефона

Сбербанк запустил сервис для перевода зарплат на счета сотрудников по номеру телефона, сообщается на сайте банка.
Сервис доступен всем зарплатным клиентам Сбера. «Сотрудникам больше не надо искать реквизиты счета, а работодателю – перепроверять их.
Если раньше работодателю нужно было знать реквизиты счета сотрудника, то теперь – только номер телефона, к которому привязана карта Сбера.
Сбербанк запустил сервис для перевода зарплат на счета сотрудников по номеру телефона, сообщается на сайте банка.
Сервис доступен всем зарплатным клиентам Сбера. «Сотрудникам больше не надо искать реквизиты счета, а работодателю – перепроверять их.
Многие компании имеют дело с лицензионными договорами с открытой лицензией. Постановление Правительства № 1804 от 10.10.2022 с 1 ноября 2022 года запустило эксперимент с такими договорами.
Проверьте себя, все ли вы знаете об электронной подписи – мы собрали самые важные вопросы о получении, использовании и необходимости ЭП. Ответы в статье.
В Министерстве труда подготовили проект новой редакции закона «О занятости населения». Если в 90-е годы, когда закон был впервые издан, он занимал всего 16 страниц, то сейчас его расширили до 180 страниц. В данной статье мы подробно рассмотрим, какие новшества появятся в последней редакции.
Под ограничения так же попали бумаги «Энел Россия», генерирующей компании, которая обеспечивает электро- и теплоснабжение промышленных предприятий и бытовых потребителей в различных регионах.
Финансовый директор – второе по статусу и ответственности лицо в любой организации, уступая только генеральному директору. Разберемся, что может быть, если финдиректор уволился со скандалом.
Они проверяют информацию о карточках товара на маркетплейсе. Если самозанятые будут работать по 4 часа в день, то смогут заработать около 20 тыс. руб. в месяц.
Работать с самозанятыми удобно: у работодателя не возникает обязанностей налогового агента, с гонорара плательщику НПД не нужно уплачивать страховые взносы и включать исполнителей в отчетность. Но из каждого правила есть исключения.
Вечная проблема специалиста – поиск данных в разных учетных системах, ведь единой базы по ним нет. Данные из внутренних и внешних источников сложно консолидировать и тяжело подгрузить? Подготовка финансовой отчетности занимает много времени? Компания Инфостарт разработала продукт ФинОфис, который помогает решить эти проблемы.
Выполнение требований законодательства в сфере онлайн-касс четко отслеживают служащие ФНС. Каждый предприниматель немного опасается таких проверок, даже если четко соблюдает все регламенты. Расскажем, за чем налоговая следит особенно тщательно при проверке онлайн-касс и как обезопасить свой бизнес.
Хотя информация с забалансовых счетов никак не отражается на валюте баланса, налоговики и аудиторы очень любят проверять эти счета. Это показывает уровень ведения учета в компании. Если счета должны быть, а их нет, значит, наверняка есть и другие ошибки.