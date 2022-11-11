Бояться нечего. Минцифры создаст программу по ререлокации уехавших из России IT-специалистов

Минцифры теперь работает над программой по возвращению в Россию IT-специалистов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Людей хотят убедить, что вернуться можно без неприятных последствий и продолжить работу в России.
«Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии определенные тем, кто уехал, какой уровень гарантий [тут может быть]», – объяснил он (цитата по ТАСС).
Напомним, что 16 ноября Минцифры закроет форму подачи заявок на отсрочку.