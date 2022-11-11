IT-компании

Бояться нечего. Минцифры создаст программу по ререлокации уехавших из России IT-специалистов

Программистов и других специалистов IT, выехавших из страны после объявления о начале частичной мобилизации, хотят вернуть обратно.

Версия для печати

Минцифры теперь работает над программой по возвращению в Россию IT-специалистов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Людей хотят убедить, что вернуться можно без неприятных последствий и продолжить работу в России.

«Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии определенные тем, кто уехал, какой уровень гарантий [тут может быть]», – объяснил он (цитата по ТАСС).

Напомним, что 16 ноября Минцифры закроет форму подачи заявок на отсрочку.

Смотрите не просмотрите. Каждый день!
Вебинар начинается! 🔥 Must have 🔥 Эксклюзив Онлайн-курсы Повышение квалификации Бесплатные вебинары Мини-курсы

Повышение квалификации

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Осторожно, схема. Нелегалы отмывают деньги с помощью оплаты картой в ресторанах

Скандал в Москве: налоговики раскрыли так называемую «ресторанную» схему с уходом от налогов и отмывом возможно криминальных доходов. Схема работала по всей России, а в Москве у организаторов был даже свой «шоурум», где услуги по отмыву предлагали покупателям.

«Ночной бухгалтер». Осторожно, схема. Нелегалы отмывают деньги с помощью оплаты картой в ресторанах

Мероприятия

Разместить
Психология для бухгалтера

13 самых опасных видов манипуляций: «Палочный довод»

Мы уже с вами обсудили 5 видов манипуляций по книге Никиты Непряхина «Я манипулирую тобой: Методы противодействия скрытому влиянию». В данной публикации обсудим и разберём пример манипуляции, которая в последнее время стала весьма распространенной не только в России, но в Мире – «Палочный довод».

13 самых опасных видов манипуляций: «Палочный довод»
Учет расходов

Учет затрат на доработку программного обеспечения

Организация доработала программное обеспечение (ПО), которое признано в бухгалтерском учете как нематериальный актив (НМА). ПО единовременно соответствовало условиям, приведенным в п. 3 ПБУ 14/2007 (утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н). Доработка программы расширила ее функционал: появились дополнительные возможности ее применения.

Учет затрат на доработку программного обеспечения
Бизнес-психология

Все люди врут!

Важны только цели, т.е. зачем человек это делает и, конечно, размер, последствия. Есть же патологические лжецы, но их не так много. Есть профессии, где нужно врать "во имя спасения", например, актеры, психологи, преподаватели. Иногда приходится врать и менеджерам, бухгалтерам.

Читать еще