2-НДФЛ

Справку о доходах можно получить не только у работодателя, но и в ИФНС

В общем случае справку о доходах выдает налоговый агент. Но если сдана годовая 6-НДФЛ, то такие сведения есть уже у налоговиков, и они могут их дать. Но не на бланке унифицированной формы.

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Разъяснения дает ФНС в письме от 02.11.2022 № БС-4-11/14823@.

Справка о доходах (бывшая справка 2-НДФЛ) – это приложение к приказу ФНС, которым утверждена форма 6-НДФЛ. Причем этих справок две:

  • приложение № 1 – справки, которые налоговые агенты сдают в ИФНС раз в год с годовой формой 6-НДФЛ;
  • приложение № 4 – справки, которые налоговые агенты выдают физлицам.

Налоговики могут выдать человеку справку о доходах (по его просьбе), но она будет в свободной форме.

Документ налоговики вручат лично, отправят заказным письмом по почте или направят через личный кабинет.

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