Справку о доходах можно получить не только у работодателя, но и в ИФНС

Разъяснения дает ФНС в письме от 02.11.2022 № БС-4-11/14823@.
Справка о доходах (бывшая справка 2-НДФЛ) – это приложение к приказу ФНС, которым утверждена форма 6-НДФЛ. Причем этих справок две:
- приложение № 1 – справки, которые налоговые агенты сдают в ИФНС раз в год с годовой формой 6-НДФЛ;
- приложение № 4 – справки, которые налоговые агенты выдают физлицам.
Налоговики могут выдать человеку справку о доходах (по его просьбе), но она будет в свободной форме.
Документ налоговики вручат лично, отправят заказным письмом по почте или направят через личный кабинет.