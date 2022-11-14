При отгрузке товара в ДНР до конца года будет ставка НДС 0%

Обсуждение затеяли подписчики нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтеры интересуются, по какой ставке отгружать товар в ЛНР и ДНР и как подтверждать нулевую ставку, если она возможна.

После 30 сентября применять ставку 0% стало рискованным, оснований для этого не было. Поэтому некоторые стали делать отгрузки по ставке 20% в надежде сделать перерасчет, если в НК появится ясность.

Ясность скоро будет. Поправку внесли в статью 164 НК РФ. Госдума приняла закон и направила его в Совет Федерации.

По поставкам в ЛНР и ДНР до 31 декабря 2022 года будет ставка НДС 0%.

Есть условия:

оплата поступила до 25 января 2023 года ;

; компания-поставщик зарегистрирована до 5 октября 2022 года ;

; компания-покупатель зарегистрирована до 30 сентября 2022 года.

Для подтверждения нулевой ставки нужны такие документы:

договор;

транспортные документы;

документы об оплате.

Новые нормы НК РФ распространяются на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.