НДС

При отгрузке товара в ДНР до конца года будет ставка НДС 0%

30 сентября в состав РФ были включены новые регионы. До этой даты отгрузки товара в ЛНР и ДНР были экспортными и облагались НДС 0%. Но теперь таможни нет и экспорта нет. Но НДС 0% все равно пока есть. Вернее, будет задним числом.

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Обсуждение затеяли подписчики нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

Бухгалтеры интересуются, по какой ставке отгружать товар в ЛНР и ДНР и как подтверждать нулевую ставку, если она возможна.

После 30 сентября применять ставку 0% стало рискованным, оснований для этого не было. Поэтому некоторые стали делать отгрузки по ставке 20% в надежде сделать перерасчет, если в НК появится ясность.

Ясность скоро будет. Поправку внесли в статью 164 НК РФ. Госдума приняла закон и направила его в Совет Федерации.

По поставкам в ЛНР и ДНР до 31 декабря 2022 года будет ставка НДС 0%.

Есть условия:

  • оплата поступила до 25 января 2023 года;
  • компания-поставщик зарегистрирована до 5 октября 2022 года;
  • компания-покупатель зарегистрирована до 30 сентября 2022 года.

Для подтверждения нулевой ставки нужны такие документы:

  • договор;
  • транспортные документы;
  • документы об оплате.

Новые нормы НК РФ распространяются на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.

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НДС

При отгрузке товара в ДНР до конца года будет ставка НДС 0%

30 сентября в состав РФ были включены новые регионы. До этой даты отгрузки товара в ЛНР и ДНР были экспортными и облагались НДС 0%. Но теперь таможни нет и экспорта нет. Но НДС 0% все равно пока есть. Вернее, будет задним числом.

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