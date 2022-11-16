Реклама

Каждая пятая компания снижает бюджет на интернет-рекламу

Цена на нее растет с каждым днем, а эффективность падает из-за ухода иностранных платформ.

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80% российских рекламодателей заявили о снижении эффективности и росте стоимости привлечения клиентов в интернете, пишет «Ъ» со ссылкой на TenChat и Roistat.

Не все компании смогли привыкнуть к российским аналогам, поэтому начали снижать бюджеты на рекламу.

Больше половины компаний снизили затраты на 10-20%, треть компаний – на 30%.

12% организаций сократила бюджет на рекламу в половину.

84% опрошенных компаний сообщили, что привлекать клиентов с помощью интернет-рекламы стало тяжелее.

Большие трудности компании испытывают с продвижением в мобильных приложениях.

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