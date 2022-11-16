👆 Самозанятые бухгалтеры обязаны соблюдать антиотмывочный закон 115-ФЗ

Требования, установленные законом 115-ФЗ, обязаны соблюдать лица, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг.
Деятельность самозанятых по закону № 422-ФЗ – профессиональная.
Но Росфинмониторинг считает так (письмо от 26.10.2022 № 07-03-05/23303):
«Деятельность, в результате которой образуется профессиональный доход, входит в понятие предпринимательской деятельности, так как она направлена на систематическое получение прибыли».
Таким образом, если бухгалтер – это физлицо на НПД, он также как его коллеги-ИП подпадает под нормы закона № 115-ФЗ.
Об этих обязанностях РФМ выпустил «Памятку для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ».
Речь идет о бухгалтерах и юристах, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с деньгами или иным имуществом:
- сделки с недвижимостью;
- управление деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение денег для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
Они, в частности, должны:
- проводить идентификацию клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- определять цели финансово-хозяйственной деятельности клиентов;
- оценивать и присваивать клиенту степень (уровень) риска совершения клиентом операций, связанных с ОД/ФТ;
- и т. д.