Бухгалтеры

👆 Самозанятые бухгалтеры обязаны соблюдать антиотмывочный закон 115-ФЗ

К бухгалтерскому бизнесу есть ряд требований по нормам антиотмывочного законодательства. И не важно, оформлен бухгалтер-бизнесмен как ИП или как самозанятый.

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👆 Самозанятые бухгалтеры обязаны соблюдать антиотмывочный закон 115-ФЗ
Иллюстрация взята с сайта ЦБ

Требования, установленные законом 115-ФЗ, обязаны соблюдать лица, которые ведут предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг.

Деятельность самозанятых по закону № 422-ФЗ – профессиональная.

Но Росфинмониторинг считает так (письмо от 26.10.2022 № 07-03-05/23303):

«Деятельность, в результате которой образуется профессиональный доход, входит в понятие предпринимательской деятельности, так как она направлена на систематическое получение прибыли».

Таким образом, если бухгалтер – это физлицо на НПД, он также как его коллеги-ИП подпадает под нормы закона № 115-ФЗ.

Об этих обязанностях РФМ выпустил «Памятку для субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ».

Речь идет о бухгалтерах и юристах, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с деньгами или иным имуществом:

  • сделки с недвижимостью;
  • управление деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
  • управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
  • привлечение денег для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
  • создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

Они, в частности, должны:

  • проводить идентификацию клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
  • определять цели финансово-хозяйственной деятельности клиентов;
  • оценивать и присваивать клиенту степень (уровень) риска совершения клиентом операций, связанных с ОД/ФТ;
  • и т. д.
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