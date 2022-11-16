Мобилизация

Мишустин напомнил про особый контроль за рабочими местами мобилизованных граждан

Премьер-министр поручил Роструду обеспечить особый контроль за сохранением работодателями рабочих мест за мобилизованными.

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Роструд усилит контроль за соблюдением порядка сохранения рабочих мест за мобилизованными гражданами, сообщает «ТАСС».

За всеми мобилизованными в рамках СВО гражданами работодатели должны сохранить места.

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