Мишустин напомнил про особый контроль за рабочими местами мобилизованных граждан

Роструд усилит контроль за соблюдением порядка сохранения рабочих мест за мобилизованными гражданами, сообщает «ТАСС».
За всеми мобилизованными в рамках СВО гражданами работодатели должны сохранить места.
Премьер-министр поручил Роструду обеспечить особый контроль за сохранением работодателями рабочих мест за мобилизованными.
Роструд усилит контроль за соблюдением порядка сохранения рабочих мест за мобилизованными гражданами, сообщает «ТАСС».
За всеми мобилизованными в рамках СВО гражданами работодатели должны сохранить места.
Рассматриваются последствия при невозможности применения контрольно-кассовой техники.
Если вы начисляете директору и зарплату, и дивиденды в общей сумме более 5 млн рублей, то ему потом надо будет доплатить НДФЛ по налоговому уведомлению от ИФНС. Кто-то был к этому готов, а кто-то в шоке, и винит во всем бухгалтера.
Есть неунывающая классика требований: умения в таких-то 1С, столько-то лет опыта, знания таких-то участков. А кое-где просят быть готовым к командировке и еще много чего интересного говорят.
Теперь можно оплачивать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах одним касанием телефона. Чтобы пользоваться сервисом, достаточно подключить к нему любую карту «Мир» в приложении «Сбербанк Онлайн».
Сейчас инвалиды вследствие военной травмы могут выйти на пенсию в 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины). Но для этого у них должен быть стаж 25 и 20 лет. Эту норму хотят поменять – уменьшить стаж. И еще расширить круг льготников.
Известно, что патент выдается индивидуальному предпринимателю на какой-то один конкретный вид деятельности. В определенный момент предприниматель может принять решение изменить направление своего бизнеса. Рассмотрим, можно ли в таком случае отказаться от патента и поменять систему налогообложения или приобрести новый патент.
Мобилизованные лица имеют статус военнослужащих, которые, в свою очередь, имеют льготу по налогу на имущество (ст. 407 НК).
Если вы прямо сейчас не отдыхаете, а судорожно листаете отчеты или готовитесь к важному совещанию, вам просто нельзя не прочитать эту статью.
Приложение уже доступно для скачивания в App Store, скоро появится версия и для Android.
Несколько историй и ситуаций, где вы тоже можете поделиться своим мнением.