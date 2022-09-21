❗ За мобилизованными будут сохранять рабочие места. Внесут поправки в ТК

Вопрос обсудят на заседании комитета Госдумы по экономической политике, передает ИА REGNUM.

Кроме того, обсудят вопрос поддержки кадровых потребностей работодателей в связи с мобилизацией сотрудников.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что в ТК могут прописать норму, по которой участникам специальной военной операции их работодатели будут давать длительный отпуск.

Поручение проработать этот вопрос дал Владимир Путин.

Ранее Роструд разъяснял, что если сотрудник неожиданно ушел в армию, никого не предупредив, увольнять его нельзя. Рабочее место за человеком сохраняется.

Кроме того, по разъяснениям Роструда, сотруднику, который отправляется на спецоперацию, можно дать отпуск авансом.

По статье 83 ТК трудовой договор прекращается по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в случае призыва работника на военную службу.