Можно зарегистрировать компанию в квартире учредителя

Для регистрации организации в квартире ее учредителя-физлица, являющегося ее исполнительным органом (уполномоченным лицом), нет препятствий, делает вывод ФНС.

Сейчас по адресу участника или руководителя зарегистрировано около 12% юрлиц.

Это актуально, если бизнес связан с цифровыми технологиями, а его собственнику не нужно отдельное офисное помещение.

Это, например, дизайнеры, проектировщики, рекламная деятельность, дистанционное консультирование.

Если же речь идет о злоупотреблении, а квартира используется как адрес для массовых регистраций, то в регистрации фирмы в этом случае может быть отказано, предупреждают налоговики.

Кстати, место жительства учредителя можно сделать юрадресом, даже если это квартира его жены.

А в Совете Федерации предложили создать электронный юридический адрес, чтобы регистрировать по нему компанию, не используя обычный юрадрес.