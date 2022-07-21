✉ Электронная почта может заменить юридический адрес

Замглавы комитета СФ по экономической политике Алексей Синицын отметил, что юрлица могут прекрасно обходиться без фактического офиса. Например, во время пандемии бизнес работал удаленно.

Платформой для электронного юридического адреса могут стать Госуслуги, передает «Вместе.РФ».

Власти должны продумать, как контролировать процесс оформления адреса, чтобы не допустить появления фирм-однодневок, резюмировал сенатор.

Отметим, что это не первое предложение подобного рода. В 2021 году власти уже обсуждали возможность регистрации компании без указания юр адреса. Вместо него предлагали указывать адрес электронной почты.

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