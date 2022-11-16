Смотрите курсы «Клерка» на Edutoria и Учеба.ру

«Клерк» всегда в поиске новой прекрасной аудитории.

Поэтому наши курсы продаются не только на сайте, но и на других площадках. Уже сейчас можно смотреть уроки по управленческому учету и переходу на аутсорс на Edutoria.

А курс повышения квалифиции на 120 ак.ч «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ» есть на Учеба.ру.

Иногда бывает, что цены на наши курсы выгоднее на сторонних площадках, потому что у каждой платформы своя система лояльности. Цены на уроки Ларисы Магафуровой на Edutoria сейчас ооочень интересные.

Список предложений будем пополнять, задружимся с другими площадками – расскажем все подробно вам.

А сейчас просим, если вы проходили наши курсы, потратьте пару минут, чтобы написать отзыв для коллег и рассказать, чем вам понравился формат и была ли полезна начинка.