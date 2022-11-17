Компании общепита, сотрудничающие с Delivery Club, могут использовать инструменты «Яндекса»

У ресторанов-партнеров сервиса Delivery Club появится доступ к инструментам «Яндекса» для бизнеса. В частности, они смогут запускать рекламные кампании для продвижения в Delivery Club.

Нововведение связано с переходом сервиса доставки на технологическую платформу «Яндекса».

На ранее действовавших в сервисе доставки возможностях подключение к платформе «Яндекса» не отразится. Рестораны-партнеры Delivery Club, напротив, получат дополнительные опции для расширения зоны доставки и продвижения заведений.

В сентябре Delivery Club перешел в собственность «Яндекса». В рамках заключенной с VK сделки социальная сеть передала «Яндексу» сервис доставки в обмен на платформы «Дзен» и «Новости».