Маркетплейсы

Компании общепита, сотрудничающие с Delivery Club, могут использовать инструменты «Яндекса»

Заведениям будет удобнее работать с заказами и управлять настройками в Delivery Club и Еде. Они смогут делать все это в одном месте – приложении Яндекса для ресторанов.

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У ресторанов-партнеров сервиса Delivery Club появится доступ к инструментам «Яндекса» для бизнеса. В частности, они смогут запускать рекламные кампании для продвижения в Delivery Club.

Нововведение связано с переходом сервиса доставки на технологическую платформу «Яндекса».

На ранее действовавших в сервисе доставки возможностях подключение к платформе «Яндекса» не отразится. Рестораны-партнеры Delivery Club, напротив, получат дополнительные опции для расширения зоны доставки и продвижения заведений.

В сентябре Delivery Club перешел в собственность «Яндекса». В рамках заключенной с VK сделки социальная сеть передала «Яндексу» сервис доставки в обмен на платформы «Дзен» и «Новости».

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