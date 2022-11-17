Людям будут давать налоговый вычет за накопления на будущую пенсию

Разработка законопроекта о реформе накопительной пенсии выходит на финишную прямую. В декабре его планируют внести в Госдуму. И уже до конца года или в 1 квартале 2023 закон будет принят, сказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

На пенсионные накопления будет ориентирован новый вид индивидуального инвестиционного счета – ИИС-III, пишут «Ведомости».

Вычет по нему будет 400 000 руб. в год. Для получения льготы гражданам разрешат иметь не более трех долгосрочных продуктов одновременно.

Таким образом, социальный вычет в 120 тыс. рублей на пенсионные взносы, отменят, пишут «Известия». Вместо него будет инвестиционный вычет 400 тыс. рублей. Но для этого вычета пенсионный договор должен быть на срок от 10 лет.

Так государство хочет стимулировать долгосрочные инвестиции в пенсию.