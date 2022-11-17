Почтальоны будут три раза приходить к пенсионеру, чтобы вручить ему пенсию

Почтальон придет с 3 по 25 число месяца.

Такая норма содержится в проекте, опубликованном на федеральном портале.

Минтруд вносит поправки в типовые формы договоров на доставку пенсий. С 2023 года вместо ПФР и ФСС будет СФР. По обновленному приказу будет идти как доставка пенсий, так и соцвыплат, которые сейчас идут от ФСС пострадавшим на производстве.

Также предусмотрено уведомление пенсионера, которому в текущем месяце не доставили пенсию в установленную дату, о следующей дате посещения доставщика.