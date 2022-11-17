Общество

Минздрав и МВД будут обмениваться информацией о состоянии здоровья водителей

Если у человека найдут заболевание, которое ограничивает возможность управлять транспортным средством, водителя направят на дополнительное медицинское освидетельствование.

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Минздрав и МВД будут обмениваться информацией о состоянии здоровья водителей

В первом чтении принят законопроект, по которому результаты медосмотров водителей будут передавать в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и МВД. У ГИБДД всегда будут актуальные данные о состоянии здоровья водителей.

Сейчас медицинское освидетельствование водитель проходит раз в 10 лет, когда меняет права.

Но случается так, что за это время у человека появляются существенные заболевания, которые ограничивают возможность управлять автомобилем.

Между Минздравом и МВД заработает система межведомственного взаимодействия, которая будет исключать такие случаи.

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