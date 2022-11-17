Валюта

БКС-банк приостановил евро и долларовые переводы в Азербайджан и Турцию

Банк не будет проводить входящие и исходящие переводы в долларах и евро в Турцию и Азербайджан. Временно.

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Услугу запустили всего несколько дней назад, но по независящим от банка причинам приостановили, сообщается на сайте банка.

Как только переводы станут доступны, информация об этом появится на сайте банка.

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