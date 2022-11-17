БКС-банк приостановил евро и долларовые переводы в Азербайджан и Турцию

Услугу запустили всего несколько дней назад, но по независящим от банка причинам приостановили, сообщается на сайте банка.
Как только переводы станут доступны, информация об этом появится на сайте банка.
Банк не будет проводить входящие и исходящие переводы в долларах и евро в Турцию и Азербайджан. Временно.
Услугу запустили всего несколько дней назад, но по независящим от банка причинам приостановили, сообщается на сайте банка.
Как только переводы станут доступны, информация об этом появится на сайте банка.
Там можно узнать больше о деньгах, истории денежного обращения и, конечно, о людях, которые управляли финансами страны.
Житель Франкфурта, 38-летний Ануар нашел чек на 4 631 538 евро, когда ожидал поезд.
Доставка доступна для премиальных клиентов Tinkoff Premium и Tinkoff Private.
Банк не будет проводить входящие и исходящие переводы в долларах и евро в Турцию и Азербайджан. Временно.
Материалы, полученные от заказчика
Пока можно доставить посылки из КНР – до 20 кг и из Европы – до 30 кг.
Но безналичные расчеты по ним будут доступны только в пределах Шри-Ланки.
Законопроект поддержали в первом чтении.
По мнению ФНС, манипуляции предприниматели вели с кормовыми добавками для животных: считали с них 10% НДС, а не 20%. Налоговики не считают добавки кормами, а значит, и льготная ставка на них распространяться не должна. Эксперты говорят, что все не так однозначно.
Внести изменения в извещение в статусе «Определение победителя»/«Состоялся»/«Не состоялся» возможно, но только по решению антимонопольного/судебного органа, а также в отдельных видах торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.