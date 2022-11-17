Иностранный налог можно зачесть при расчете налога на прибыль

При этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами РФ, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой организацией в РФ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 10.10.2022 № 03-03-06/1/97497.

Для зачета нужен документ, подтверждающего уплату (удержание) налога за границей: для налогов, уплаченных самой организацией, – заверенного налоговым органом иностранного государства;

для налогов, удержанных налоговыми агентами, – подтверждения налогового агента.

Это подтверждение действует в течение налогового периода, в котором оно представлено компании.

Зачет иностранного налога идет за тот год, в котором были учтены доходы.

Зачет иностранного налога в иные налоговые периоды НК РФ не предусмотрен.