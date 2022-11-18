Налог на прибыль

Если дебиторская задолженность застрахована, ее нельзя включать в резерв по сомнительным долгам

Компания может застраховать риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств контрагентами. Если контрагент не погасил свой долг, страховая компания выплатит возмещение. Оно облагается налогом на прибыль.

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Полученное от страховой компании по договору страхования дебиторской задолженности страховое возмещение включают во внереализационные доходы.

Об этом сообщает Минфин в письме от 05.10.2022 № 03-03-06/1/96152.

Таким образом, задолженность признается сомнительной в момент наступления сроков оплаты.

Если компания застраховалась от нарушения обязательств контрагентами, то сумма долга должна покрываться за счет страхового возмещения.

А значит, учитывать такую задолженность в составе резерва по сомнительным долгам нет основания.

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