Если дебиторская задолженность застрахована, ее нельзя включать в резерв по сомнительным долгам

Полученное от страховой компании по договору страхования дебиторской задолженности страховое возмещение включают во внереализационные доходы.
Об этом сообщает Минфин в письме от 05.10.2022 № 03-03-06/1/96152.
Таким образом, задолженность признается сомнительной в момент наступления сроков оплаты.
Если компания застраховалась от нарушения обязательств контрагентами, то сумма долга должна покрываться за счет страхового возмещения.
А значит, учитывать такую задолженность в составе резерва по сомнительным долгам нет основания.