Уменьшение уставного капитала до размера ЧА не облагается налогом на прибыль

Речь идет о случае уменьшения уставного капитала, когда он стал ниже стоимости чистых активов.

Разъяснение дает Минфин в письме от 18.10.2022 № 03-03-06/1/101022.

В общем случае уменьшение УК без выплаты учредителям – это доход для налога на прибыль.

Но если уменьшение идет по причине того, что УК стал больше ЧА, то доход не учитывают для налога на прибыль (пп. 17 п. 1 ст. 251 НК РФ).

То есть, есть порог уменьшения уставного капитала – до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

Если уменьшение идет в этих пределах, налога не будет.