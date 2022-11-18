Услуги банковской рассрочки отрегулируют по аналогии с потребительскими кредитами

ЦБ разработал подходы к регулированию рассрочки и планирует сблизить законодательство, которое регулирует эти услуги, с законодательством о потребкредитах.

Все предложения регулятора направлены на снижение рисков, возникающих у потребителей при покупке товаров в рассрочку, когда кредитный договор отсутствует, сообщает «Интерфакс».

Совершая покупку в рассрочку, человек, по сути, берет в долг, но при этом договора кредитования на руках у него нет, как и всей информации о стоимости рассрочки и размерах переплаты.

ЦБ предлагает ввести требования к информированию потребителей обо всех условиях предоставления рассрочки.

К тому же у покупателя должна быть возможность отказаться от рассрочки вместе с возвратом товара или погасить долг заранее.

Все сведения о рассрочках должны попадать в бюро кредитных историй.