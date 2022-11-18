Установили предельные размеры обеспечения по строительным контрактам

16 ноября опубликовано постановление Правительства от 14.11.2022 № 2057.

Постановление устанавливает предельные размеры обеспечения исполнения контрактов на выполнение строительных контрактов – это банковская гарантия, которую компания-подрядчик должна предоставить заказчику.

Речь идет о проектных или изыскательских работах, строительстве (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов капстроительства, которые оплачиваются из федерального бюджета. По условиям предусмотрена выплата подлежащего казначейскому сопровождению аванса:

20 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком), уменьшенной на размер аванса, в случае если такая цена контракта составляет менее 1 млрд рублей;

15 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком), уменьшенной на размер аванса, в случае если такая цена контракта составляет 1 млрд рублей и более.

Если подрядчик по тем или иным причинам нарушил свои обязательства, то банковская гарантия исполняется, а средства перечисляются заказчику. До сих пор размер обеспечения варьируется от 0,5 до 30% от цены контракта. Однако заказчики, как правило, устанавливают максимальный размер гарантии, что финансово тяжело для компаний-подрядчиков.