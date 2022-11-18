До конца 2022 года введут единый формат МЧД

Его создадут до конца 2022 года по коллективному решению Минцифры, ФНС, Федерального казначейства, ЦБ и Федеральной нотариальной палаты.

Об этом объявили на III Всероссийском Форуме ЭДО в Москве.

Единый формат МЧД упростит документооборот не только в секторе B2B, заявил замглавы ФНС Александр Егоричев.

Технологию обмена МЧД налоговики запустили в сентябре 2021 года. Это технология распределенного реестра, благодаря которой можно оперативно уведомлять всех участников блокчейн-сети об изменениях с электронной доверенностью и не прикладывать саму доверенность к каждому документу.

К обмену уже присоединились Федеральная нотариальная палата, Почта России, Росстат, ВТБ, все крупные операторы ЭДО и др.

Кстати, дату обязательного внедрения МЧД хотят сдвинуть с 1 января 2023 года на 1 сентября 2023 года. Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.

До 31 августа 2023 года будет действовать переходный период, когда представитель может подписывать чужую отчетность своей подписью без МЧД.