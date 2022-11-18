ЭДО

До конца 2022 года введут единый формат МЧД

Единый формат машиночитаемой доверенности, который создадут на базе формата ФНС и Федеральной нотариальной палаты, будет применяться везде: как в бизнесе, так и в государственных органах.

Версия для печати

Его создадут до конца 2022 года по коллективному решению Минцифры, ФНС, Федерального казначейства, ЦБ и Федеральной нотариальной палаты.

Об этом объявили на III Всероссийском Форуме ЭДО в Москве.

Единый формат МЧД упростит документооборот не только в секторе B2B, заявил замглавы ФНС Александр Егоричев.

Технологию обмена МЧД налоговики запустили в сентябре 2021 года. Это технология распределенного реестра, благодаря которой можно оперативно уведомлять всех участников блокчейн-сети об изменениях с электронной доверенностью и не прикладывать саму доверенность к каждому документу.

К обмену уже присоединились Федеральная нотариальная палата, Почта России, Росстат, ВТБ, все крупные операторы ЭДО и др.

Кстати, дату обязательного внедрения МЧД хотят сдвинуть с 1 января 2023 года на 1 сентября 2023 года. Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.

До 31 августа 2023 года будет действовать переходный период, когда представитель может подписывать чужую отчетность своей подписью без МЧД.

Повышение квалификации

Больничные

🙉 ФСС переплатил пособие по больничному и винит во всем работодателя, выдавшего справку 182н

Справка 182н, выданная совместителю, может сыграть злую шутку с его работодателем. По ней человек может получить пособие из расчета двойного дохода. Кто виноват и что делать, теперь разбирается бухгалтер.

Бухгалтеры

«Клерк» — это семья. У нас дружат, находят работу и кошек, устраивают встречи, приходят за советом. Наши пользователи анонимно поделились историями про любимый «Клерк»

«Клерк» 25 октября исполнился 21 год. Совсем большой и совершеннолетний. Но все когда-то начиналось – с форума, с общения небольшого круга бухгалтеров. И до сих пор это место, которое для многих стало второй семьей, домом. Мы попросили читателей-старожилов рассказать свои истории о «Клерке» и вот что получилось.

«Клерк» — это семья. У нас дружат, находят работу и кошек, устраивают встречи, приходят за советом. Наши пользователи анонимно поделились историями про любимый «Клерк»
Автоматизация учета

Машиночитаемые доверенности в 2023: вопросы и ответы

В 2023 году обязательным условием для подписания электронных документов станет использование машиночитаемой доверенности. В сервисе 1С-Отчетность от Калуги Астрал уже сейчас полноценно ведется работа с МЧД. Можно «обкатать» систему и обучить сотрудников заранее.

Машиночитаемые доверенности в 2023: вопросы и ответы

Мероприятия

Разместить

Крутой кабинет для CTO

Помните я говорил, что мы закончили ремонт и наш CTO выбрал себе место на самом вверху. Пришло время про этот кабинет расскзать.

Крутой кабинет для CTO
Читать еще