Издательский бизнес под угрозой: могут изъять до 50% книг из-за запрета ЛГБТ-пропаганды

21 ноября думские комитеты по информационной политике и по законодательству рассмотрят поправки к законопроектам о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, пишет «Коммерсант».

Для юрлиц нарушение закона об ЛГБТ пропаганде чревато штрафами до 1 млн руб. за распространение информации среди взрослых и до 2 млн руб. – среди детей.

Книжный бизнес боится, что начнут изымать продукцию из продажи и останавливать выпуск новых тиражей. Нет четких объяснений, кто будет оплачивать экспертизу текстов на соответствие требованиям.

Кроме того, книгоиздатели уже отмечают, что увеличился трафик сайтов с пиратскими книгами: с февраля он вырос на 20%. Все это приведет к дополнительным убыткам, особенно если учесть рост себестоимости бумажной продукции и спад продаж на книжном рынке.