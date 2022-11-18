🌡️ На 1С сильнейшая Ddos-атака? Пользователи жалуются на сбой. Ответ 1С

В «Красном уголке бухгалтера» сегодня репостнули сообщение, которое якобы
Пользователи продолжают жаловаться на работу системы «1С:Предприятие», в том числе облачной.
В «Красном уголке бухгалтера» сегодня репостнули сообщение, которое якобы
Люди будут реже обманываться, когда магазин предлагает купить что-то в рассрочку. Потому что информировать будут обо всех условиях.
2023 год принесет нам много нового: ЕНС, ЕНП, объединение фондов, повышение ставок УСН и многое другое. Рассказываем, как подготовиться к изменениям.
Справка 182н, выданная совместителю, может сыграть злую шутку с его работодателем. По ней человек может получить пособие из расчета двойного дохода. Кто виноват и что делать, теперь разбирается бухгалтер.
«Клерк» 25 октября исполнился 21 год. Совсем большой и совершеннолетний. Но все когда-то начиналось – с форума, с общения небольшого круга бухгалтеров. И до сих пор это место, которое для многих стало второй семьей, домом. Мы попросили читателей-старожилов рассказать свои истории о «Клерке» и вот что получилось.
В 2023 году обязательным условием для подписания электронных документов станет использование машиночитаемой доверенности. В сервисе 1С-Отчетность от Калуги Астрал уже сейчас полноценно ведется работа с МЧД. Можно «обкатать» систему и обучить сотрудников заранее.
ФНС будет автоматически считать и начислять налоги при выпуске табака и пива.
1С:ЗУП не пропускает прописку в Запорожской области, рассказывают бухгалтеры. Для «свежих россиян» приходится вообще не заполнять адрес.
64% компаний обращаются к самозанятым при нехватке кадров, а не бегут искать новых людей на трудовой договор.
Помните я говорил, что мы закончили ремонт и наш CTO выбрал себе место на самом вверху. Пришло время про этот кабинет расскзать.
История громкой налоговой проверки в сети семейных кафе «АндерСон» продолжается: инспекция вернула ноутбук, который был украден.