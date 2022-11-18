🌡️ На 1С сильнейшая Ddos-атака? Пользователи жалуются на сбой. Ответ 1С

В «Красном уголке бухгалтера» сегодня репостнули сообщение, которое якобы 1С выслала клиентам: «Коллеги, на наши ресурсы сильная Ddos-атака. Значительная часть ресурсов не работает. Мы боремся. Прогнозов пока дать не можем».

Официального объявления на сайте компании нет.

Однако некоторые бухгалтеры делятся, что действительно не могут работать в программе: «Перестали работать 1С контрагент и загрузка курсов валют...», «У меня фрэш, но заполнить контрагента не может – нет связи(» .

Возможно, компания до конца не может решить проблемы, начавшиеся в понедельник.

Ddos-атаку не подтверждают и по горячей линии:

«У нас сейчас недоступность наблюдается по некоторым сервисам. Сам сервис 1С: Фреш у нас работает, но некоторые ресурсы фирмы 1С со вчерашнего дня недоступны: Контрагент, ЭДО, доступы к базе у некоторых пользователей. Не обновляется платформа тонкого клиента (1С:Предприятие). Подробнее сейчас не скажем, есть ошибки системы взаимодействия, поэтому недоступны ресурсы. Когда восстановится – информации нет».

Клиентам предлагают: если платформа тонкого клиента не обновляется, то пробовать обновлять вручную с сайта 1С или работать через браузер.

если с системой взаимодействия возникают проблемы или при работе в базе, при входе в базу, то отключать обсуждения в ЛК.

По ЭДО пока никаких обходных путей нет. Остается только ждать рассылку о том, что ошибку поправили, и все сервисы работают штатно.