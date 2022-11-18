Выездные налоговые проверки

🤚🏻🤚🏻 Налоговики вернули ноутбук, который изъяли при проверке неофициально

История громкой налоговой проверки в сети семейных кафе «АндерСон» продолжается: инспекция вернула ноутбук, который был украден.

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«Внезапно нам настойчиво и очень вежливо отдали непонятно как появившийся в ФНС без акта, *** ноутбук», – поделилась с читателями бизнесвуман.

Читатели «Клерк» в чате Анастасии Татуловой советуют: «Электронщикам на анализ его передать. Они его разберут, жесткие посмотрят на стенде без выхода в сеть. А потом можно и выводы делать. Посмотрят железо на наличие свежей или поврежденной пайки».

Некоторые же рекомендуют избавиться от троянского коня.

Напомним, что ноутбук был личным имуществом одного из работников и по словам Татуловой, камеры засняли, как налоговики отнимали его силой.

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