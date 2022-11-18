С помощью Wildberries теперь можно утилизовать старую мебель и технику

Маркетплейс предлагает услуги по экспресс-утилизации бытовой техники, ковров, мягкой мебели, кухонных гарнитуров и т.д., сообщает «VC.ru».
Партнеры программы самостоятельно вынесут ненужные вещи и отвезут на пункт переработки.
Заказать вывоз вещей можно в разделе «Услуги», там нужно уточнить детали заказа, после чего, вам сообщат данные исполнителя.
Партнером Wildberries является одна компания – экотакси «Убери».
Вывоз холодильника или кухонной плиты обойдется в 500 руб., а уже за пианино придется заплатить 5200 руб.
Пока услуга доступна в городах-миллионниках.