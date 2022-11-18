Маркетплейсы

С помощью Wildberries теперь можно утилизовать старую мебель и технику

После того как заявку подтвердят, за ненужными вещами приедут в течение нескольких часов.

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Маркетплейс предлагает услуги по экспресс-утилизации бытовой техники, ковров, мягкой мебели, кухонных гарнитуров и т.д., сообщает «VC.ru».

Партнеры программы самостоятельно вынесут ненужные вещи и отвезут на пункт переработки.

Заказать вывоз вещей можно в разделе «Услуги», там нужно уточнить детали заказа, после чего, вам сообщат данные исполнителя.

Партнером Wildberries является одна компания – экотакси «Убери».

Вывоз холодильника или кухонной плиты обойдется в 500 руб., а уже за пианино придется заплатить 5200 руб.

Пока услуга доступна в городах-миллионниках.

Как подписывать документы с самозанятыми в Telegram: подробный кейс

Рассмотрим на примере аутстаф-партнера маркетплейса OZON. Агентство оказывает профессиональные услуги в области аутсорсинга и аутстаффинга. С сервисом «Мои самозанятые» компания автоматизировала работу с 3000 внештатников: документооборот, выплаты и получение чеков.

Как подписывать документы с самозанятыми в Telegram: подробный кейс

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