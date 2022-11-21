Страховые взносы

Религиозные организации и социальные НКО будут платить взносы по льготному тарифу 7,6%

Расширят перечень случаев для применения тарифа страховых взносов 7,6%.

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Такое право дадут:

  • НКО на УСН, включенным в реестр СОНКО;
  • централизованным религиозным организациям;
  • религиозным организация, входящих в структуру централизованных религиозных организаций;
  • СОНКО, учредителями которых являются централизованные религиозные организации или религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций.

Проект с поправками в статью 427 НК РФ опубликован на федеральном портале. Также разработан проект с соответствующими поправками в закон об ОПС № 167-ФЗ.

СОНКО может применять льготный тариф с 1-го числа месяца, следующего за месяцем включения в реестр.

По действующим нормам на тариф 7,6 % уже имеют права:

  • НКО на УСН по соцобслуживанию, образованию, медицине;
  • благотворительные организации на УСН;
  • IT-компании;
  • участники СЭЗ в Крыму и Севастополе;
  • резиденты ТОСЭР;
  • резиденты СПВ;
  • резиденты ОЭЗ в Калининградской области;
  • организации, которые производят анимационную аудиовизуальную продукцию;
  • организации с деятельностью по производству радиоэлектронной продукции;
  • организации на Курильских островах;
  • студенты в студотрядах.
Налог на прибыль

Разработка ПАК идет в профильные доходы IT-компании для льготы по налогу на прибыль

IT-компания может применять ставку налога на прибыль 0%, если доля профильных доходов составляет от 70%. Перечень этих доходов – в пункте 15.1 ст. 284 НК. Среди них – доходы от программно-аппаратных комплексов (ПАК).

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