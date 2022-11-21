Религиозные организации и социальные НКО будут платить взносы по льготному тарифу 7,6%

Такое право дадут:

НКО на УСН, включенным в реестр СОНКО;

централизованным религиозным организациям;

религиозным организация, входящих в структуру централизованных религиозных организаций;

СОНКО, учредителями которых являются централизованные религиозные организации или религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций.

Проект с поправками в статью 427 НК РФ опубликован на федеральном портале. Также разработан проект с соответствующими поправками в закон об ОПС № 167-ФЗ.

СОНКО может применять льготный тариф с 1-го числа месяца, следующего за месяцем включения в реестр.

По действующим нормам на тариф 7,6 % уже имеют права: