Религиозные организации и социальные НКО будут платить взносы по льготному тарифу 7,6%

Такое право дадут:
- НКО на УСН, включенным в реестр СОНКО;
- централизованным религиозным организациям;
- религиозным организация, входящих в структуру централизованных религиозных организаций;
- СОНКО, учредителями которых являются централизованные религиозные организации или религиозные организации, входящие в структуру централизованных религиозных организаций.
Проект с поправками в статью 427 НК РФ опубликован на федеральном портале. Также разработан проект с соответствующими поправками в закон об ОПС № 167-ФЗ.
СОНКО может применять льготный тариф с 1-го числа месяца, следующего за месяцем включения в реестр.
По действующим нормам на тариф 7,6 % уже имеют права:
- НКО на УСН по соцобслуживанию, образованию, медицине;
- благотворительные организации на УСН;
- IT-компании;
- участники СЭЗ в Крыму и Севастополе;
- резиденты ТОСЭР;
- резиденты СПВ;
- резиденты ОЭЗ в Калининградской области;
- организации, которые производят анимационную аудиовизуальную продукцию;
- организации с деятельностью по производству радиоэлектронной продукции;
- организации на Курильских островах;
- студенты в студотрядах.