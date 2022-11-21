Малый и средний бизнес

Деловая активность у малого и среднего бизнеса снижается

Падают показатели продаж и инвестиций, растет число сокращений.

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Индекс RSBI в октябре составил 48,5 пункта, что говорит о снижении деловой активности МСП второй месяц подряд, сообщает «Ъ» со ссылкой на исследование агентства Magram Market Research.

Рост показало только число выданных кредитов, по остальным показателям – заметный спад.

47% продолжают заявлять о падении выручки.

Оценка кадровой ситуации ушла в отрицательную зону и приблизилась к значениям мая 2020 года.

21% предпринимателей сообщил о сокращении кадров и только 8% – о найме.

Доля инвестирующих в расширение бизнеса сократилась до 14%, а 11% сократили инвестиции в развитие бизнеса.

Все это приводит к снижению общей деловой активности МСП.

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