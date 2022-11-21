Самые высокооплачиваемые специалисты живут на Чукотке, ЯНАО и в Магадане

Больше всего низкооплачиваемых специалистов в Кабардино-Балкарии и Ингушетии, сообщают «РИА Новости».
В качестве основного показателя ранжирования регионов была доля работников с заплатой выше 100 тыс. руб. и ниже 20 тыс. руб.
В среднем 9,9% работников зарабатывает более 100 тыс. руб. в месяц.
В прошлом году этот показатель был равен – 8,8%.
В 56 регионах доля высокооплачиваемых работников не превышает 5%.
В лидерах по-прежнему Москва и Санкт-Петербург, а также Сибирский и Дальневосточный регионы.