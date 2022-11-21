Зарплата

Самые высокооплачиваемые специалисты живут на Чукотке, ЯНАО и в Магадане

Именно эти регионы стали лидерами рейтинга по доле самых высокооплачиваемых специалистов.

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Больше всего низкооплачиваемых специалистов в Кабардино-Балкарии и Ингушетии, сообщают «РИА Новости».

В качестве основного показателя ранжирования регионов была доля работников с заплатой выше 100 тыс. руб. и ниже 20 тыс. руб.

В среднем 9,9% работников зарабатывает более 100 тыс. руб. в месяц.

В прошлом году этот показатель был равен – 8,8%.

В 56 регионах доля высокооплачиваемых работников не превышает 5%.

В лидерах по-прежнему Москва и Санкт-Петербург, а также Сибирский и Дальневосточный регионы.

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