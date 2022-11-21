🎉🥳В основе финансовой безопасности и экономической устойчивости – упорство налоговиков. Егоров поздравил подчиненных с праздником

Путин: «ФНС России неизменно ориентируется на широкое внедрение инновационных технологий, лучших отечественных и мировых практик. Совершенствует административные процедуры, ориентируясь на запросы граждан, бизнеса, предприятий и компаний».

Мишустин: «В Федеральной налоговой службе трудится высокопрофессиональный коллектив, люди, обладающие уникальными качествами, способные находить нестандартные решения сложных задач, преданные своему делу».

Силуанов: «ФНС формирует тренды в госуправлении, задает стандарты качества работы, являясь мощным аналитическим и информационным центром. Все это создает условия, когда платить налоги стало выгоднее и проще, чем уклоняться от них».

Глава службы подсказал, что сегодня нужно не только оценивать свою работу за последний год, но и начинать строить дальнейшие планы.

«Наша цель – максимально снизить издержки плательщиков. При этом мы держим руку на пульсе и оперативно реагируем на любые изменения в жизни граждан. Мы ценим время, деньги и эмоции каждого и стремимся сохранить их для развития бизнеса и общества»

Разводим руками, без иронии – Даниил Егоров, вы умеете развеселить публику. И одновременно напугать. Остановит ли нас это от поздравлений?