Пассажирам верхних полок поездов разрешат занимать нижние, чтобы поесть

Пассажирам верхних полок российских поездов предложили разрешить на законном основании садиться на нижние для того, чтобы поесть. Такой законопроект рассмотрят депутаты.

Если поправки примут, проезжающий на нижней полке, будет обязан предоставить место у столика пассажиру с верхней. Однако время, которое можно потрать на прием пищи будет регламентирован.

В утренние и вечерние часы пассажиры верхних полок смогут занимать столы на 30 минут. В обеденное время – не более одного часа.

Кстати, для пассажиров урегулировали споры о размещении ручной клади в вагоне. Теперь если специальный отсек для ручной клади в плацкарте или купе есть только вверху или только внизу, то оставлять свои вещи в нем могут все пассажиры, не важно, на какой полке они разместились.