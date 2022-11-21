Право пересчитать плату за вывоз мусора появится у жителей многоквартирных домов

Жители многоквартирных домов смогут пересчитать плату за вывоз мусора, если они временно не пользуются услугой. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Пересчитать плату за вывоз отходов смогут жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа прописанных.

Также стоимость вывоза отходов пересчитают и в домах, где для расчета учитывается площадь жилых помещений.

Жильцы, которых по разным причинам хотя бы пять дней не было дома и они не выносили мусор, также будут иметь право за него не платить. Для этого необходимо написать заявление в управляющую компанию и предоставить подтверждающие документы, например туристические путевки или авиабилеты.

Порядок вступит в силу с 1 марта 2023 года.