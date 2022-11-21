Налоговые изменения 2022

Ставки сбора за вылов биоресурсов поднимут

Новый закон устанавливает минимальное значение ставок сбора за пользование водными биоресурсами – 150 рублей за тонну, за исключением водорослей, для которых ставка сбора составит 50 рублей за тонну.

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Владимир Путин подписал закон о повышении ставок сбора за вылов объектов водных биоресурсов.

Ставки сбора за каждый объект водных биоресурсов будут индексировать на коэффициент-дефлятор начиная с 2025 года. В отдельных случаях сохраняются нулевые ставки сбора.

Так, ставки увеличат на вылов рыб и морепродуктов, которые в основном вывозят на экспорт. А в отношении социально значимых – сельди, ряпушки, карася и других – ставки останутся на прежнем уровне.

Одновременно с этим, компании, которые инвестируют в развитие производства и увеличивают объемы переработки рыбы и морепродуктов, смогут до конца 2027 года получать вычет и уплачивать только 15% от суммы сбора за весь улов. Но только, если они занимаются рыбным промыслом в прибрежной зоне или перерабатывают улов на берегу или в море, а также ведут промысел на новых судах, построенных на российских верфях.

Такое же право на вычет получают и рыболовецкие артели.

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