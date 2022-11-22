До 1 декабря надо сдать отчет о движении денег на зарубежных счетах

Также необходимо отчитаться о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа иностранных поставщиков платежных услуг за 2021 год.

Изначально срок отчета был до 1 июня, но его продлили до 1 декабря.

Отчет можно сдать:

электронно через личный кабинет;

электронно через оператора ЭДО;

на бумаге лично или через представителя;

на бумаге заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Когда физлицу не надо отчитываться об оборотах по зарубежному счету, читайте здесь.