До 1 декабря надо сдать отчет о движении денег на зарубежных счетах

Также необходимо отчитаться о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа иностранных поставщиков платежных услуг за 2021 год.
Изначально срок отчета был до 1 июня, но его продлили до 1 декабря.
Отчет можно сдать:
- электронно через личный кабинет;
- электронно через оператора ЭДО;
- на бумаге лично или через представителя;
- на бумаге заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Когда физлицу не надо отчитываться об оборотах по зарубежному счету, читайте здесь.