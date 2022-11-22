Валютный контроль

До 1 декабря надо сдать отчет о движении денег на зарубежных счетах

Налоговые резиденты РФ, у которых есть счета в иностранных банках или иных финансовых организациях, до 1 декабря должны сдать отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов.

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Также необходимо отчитаться о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа иностранных поставщиков платежных услуг за 2021 год.

Изначально срок отчета был до 1 июня, но его продлили до 1 декабря.

Отчет можно сдать:

  • электронно через личный кабинет;
  • электронно через оператора ЭДО;
  • на бумаге лично или через представителя;
  • на бумаге заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Когда физлицу не надо отчитываться об оборотах по зарубежному счету, читайте здесь.

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