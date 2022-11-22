НДФЛ

НДФЛ будут взыскивать с налоговых агентов, если они его не удержали с физлица

В общем случае НДФЛ платят физлица, а удерживают их с него налоговые агенты. Но если налоговый агент по какой-то причине не удержал, и налоговики об этом узнали, он сам заплатит этот НДФЛ.

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Законопроект с поправками в НК, которые касаются ЕНП, внесен в Госдуму.

В статью 226 НК РФ обратно возвращают отмененный с 2023 года пункт 9, но уже в новой редакции.

Теперь он звучит так:

В случае выявления по результатам налоговой проверки факта неправомерного неудержания налоговым агентом сумм НДФЛ указанные суммы налога подлежат доначислению налоговому агенту.

Такое, например, может случиться при выявлении серой зарплаты. То есть, если сотрудник нажалуется на работодателя, ему (сотруднику) не придется платить НДФЛ с зарплаты в конверте. За все заплатит работодатель.

Норма вступит в силу с 1 января 2023 года.

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