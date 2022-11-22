В Минфине рассказали, как оценивают налоговые льготы для бизнеса и будут ли их отнимать у кого-нибудь

На сегодня в АС «Эффективность льгот» проанализировали 6 тыс. налогоплательщиков, применяющих инвестиционные налоговые льготы в 530 отраслях экономики. Налоговые расходы по ним составляют более двух триллионов рублей, указано на сайте Минфина.

Система в результате обработки различных показателей категорирует получателей льгот на:

«зеленых» – компании, которые не применяют льготы для получения сверхдоходности и демонстрируют рост инвестиций, прирост ФОТ и НИОКР;

«красных» – компании, у которых выявлено формирование сверхдоходности за счет применения льготы без увеличения инвестиций, ФОТ, НИОКР.

Алексей Сазанов, замминистра финансов рассказал, что налоговые льготы должны стимулировать инвестиционную активность, вырученные деньги бизнес должен отправлять на расширение и модернизацию производства.

Бизнесу помогают, чтобы он дотянул до средних показателей по уровню доходности в рамках отрасли, а не вышел на сверхприбыль.

Чиновник отметил, что лишать льгот компании, которые по итогам анализа получили «красный» статус, не планируется.