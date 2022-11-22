Налоговые льготы по налогу на прибыль

В Минфине рассказали, как оценивают налоговые льготы для бизнеса и будут ли их отнимать у кого-нибудь

С 2022 года действующие льготы оценивает автоматизированная система «Эффективность льгот», которая выдает независимый вывод, как послабления влияют на финансово-экономические показатели налогоплательщиков.

Версия для печати

На сегодня в АС «Эффективность льгот» проанализировали 6 тыс. налогоплательщиков, применяющих инвестиционные налоговые льготы в 530 отраслях экономики. Налоговые расходы по ним составляют более двух триллионов рублей, указано на сайте Минфина.

Система в результате обработки различных показателей категорирует получателей льгот на:

  • «зеленых» – компании, которые не применяют льготы для получения сверхдоходности и демонстрируют рост инвестиций, прирост ФОТ и НИОКР;
  • «красных» – компании, у которых выявлено формирование сверхдоходности за счет применения льготы без увеличения инвестиций, ФОТ, НИОКР.

Алексей Сазанов, замминистра финансов рассказал, что налоговые льготы должны стимулировать инвестиционную активность, вырученные деньги бизнес должен отправлять на расширение и модернизацию производства.

Бизнесу помогают, чтобы он дотянул до средних показателей по уровню доходности в рамках отрасли, а не вышел на сверхприбыль.

Чиновник отметил, что лишать льгот компании, которые по итогам анализа получили «красный» статус, не планируется.

«Донастройка налоговых режимов и преференций может затронуть только новых претендентов на получение льгот», – подчеркнул Алексей Сазанов.

ЭДО

Всё, что вы хотели знать об ЭТрН, но боялись спросить: 10 самых важных вопросов

Цифровизация охватывает грузоперевозки всё сильнее. 1 сентября начался добровольный переход на электронные транспортные накладные (ЭТрН) и одновременно заработала ГИС ЭПД – государственная информационная система электронных перевозочных документов.

Всё, что вы хотели знать об ЭТрН, но боялись спросить: 10 самых важных вопросов

Повышение квалификации

ЕНП (единый налоговый платеж)

❗❗❗ После смерти человека налоговики автоматически переведут на его счет переплату по ЕНП

Единый налоговый платеж еще не заработал, а в эту систему уже вносят поправки. Их разработали по результатам эксперимента по ЕНП, который идет с 1 июля 2022 года. Кроме того, учли замечания и предложения бизнеса и регионов.

Банковские карты

10 карт с выгодными условиями начисления кэшбека в России в 2022 году

Электронные деньги стали популярным средством совершения платежей в России и в других странах. Уже более десяти лет люди получают зарплату на виртуальный кошелек и рассчитываются в магазинах с помощью пластиковой карты. Обычные карты тоже постепенно исчезают, уходя в приложения на смартфоне или смарт-часах. Однако потребность в этих картах постоянно растет.

10 карт с выгодными условиями начисления кэшбека в России в 2022 году

Мероприятия

Разместить
ЕНП (единый налоговый платеж)

ЕНП: для чего, как пользоваться и какой в это вложен смысл

Единый налоговый платеж или ЕНП — не новое понятие налоговой терминологии, но организации и ИП сталкиваются с этим впервые. В 2022 году ЕНП прошел тестирование на добровольцах, а в 2023 такой порядок уплаты налогов, взносов и сборов становится обязательным для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

ЕНП: для чего, как пользоваться и какой в это вложен смысл
Декретный отпуск

ИП-женщины считают, что решение отменить для них пособие по БиР – предательство государства

Беременность и роды собираются исключить из страховых случаев, пособие по которым сейчас положено ИП, добровольно застрахованным в ФСС. Мы опросили ряд предпринимательниц и получили негативную оценку.

Читать еще