Мошенничество

Больше 60% людей в этом году столкнулись с телефонными мошенниками

Чуть больше 30% пожаловались на получение фишинговых писем.

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Чаще всего мошенники проявляли себя через телефонные звонки, сообщает «ТАСС» со ссылкой на исследования Минцифры и Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций, «РТК-Солар» и аналитического центра НАФИ.

Наиболее редкими угрозами люди назвали вредоносное ПО, хотя Лаборатория Касперского зафиксировала более 320 тыс. атак троянцев-шпионов на пользователей мобильных устройств.

Многие опрошенные оценивают свой уровень осведомленности о киберугрозах как низкий.

Если вы хотите проверить свой уровень знаний о кибербезопасности, то просто заходите на Госуслуги и проходите тестирование.

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