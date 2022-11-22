Больше 60% людей в этом году столкнулись с телефонными мошенниками

Чаще всего мошенники проявляли себя через телефонные звонки, сообщает «ТАСС» со ссылкой на исследования Минцифры и Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций, «РТК-Солар» и аналитического центра НАФИ.

Наиболее редкими угрозами люди назвали вредоносное ПО, хотя Лаборатория Касперского зафиксировала более 320 тыс. атак троянцев-шпионов на пользователей мобильных устройств.

Многие опрошенные оценивают свой уровень осведомленности о киберугрозах как низкий.

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