Пенсии

❌ Если вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, пострадают неработающие. Поэтому нет

Пенсия работающим граждан – это уже льгота. Их ее не лишили, только отменили индексацию, отметили в ПФР.

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Индексация пенсий работающим пенсионерам приведет к перераспределению ограниченных бюджетных средств от неработающих к работающим.

Об этом говорится в письме первого зампреда правления ПФР Наталии Петровой, адресованном в РТК.

Так, чтобы вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, нужны средства в 0,5 трлн рублей (с учетом индексации с 01.06.22).

Страховые пенсии – это средства к существованию гражданину, который из-за старости или инвалидности не может работать, отмечает ПФР.

А у работающих пенсионеров есть зарплата.

Поэтому сам факт получения ими пенсий, по сути, является льготой.

Такая льгота сохраняется в интересах граждан, но при этом действует ограничение – отмена индексации в период оплачиваемой работы, передает РБК содержание письма ПФР.

Ранее правительство в заключении на законопроект по индексации пенсий указало, что выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования. Пенсия – это компенсация заработка человека, который в старости стал нетрудоспособен.

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