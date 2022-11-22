❌ Если вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, пострадают неработающие. Поэтому нет

Индексация пенсий работающим пенсионерам приведет к перераспределению ограниченных бюджетных средств от неработающих к работающим.
Об этом говорится в письме первого зампреда правления ПФР Наталии Петровой, адресованном в РТК.
Так, чтобы вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, нужны средства в 0,5 трлн рублей (с учетом индексации с 01.06.22).
Страховые пенсии – это средства к существованию гражданину, который из-за старости или инвалидности не может работать, отмечает ПФР.
А у работающих пенсионеров есть зарплата.
Поэтому сам факт получения ими пенсий, по сути, является льготой.
Такая льгота сохраняется в интересах граждан, но при этом действует ограничение – отмена индексации в период оплачиваемой работы, передает РБК содержание письма ПФР.
Ранее правительство в заключении на законопроект по индексации пенсий указало, что выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования. Пенсия – это компенсация заработка человека, который в старости стал нетрудоспособен.