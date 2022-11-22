Расчет пенсии

Участникам СВО засчитают двойной пенсионный стаж

Стаж для назначения страховых пенсий участникам спецоперации на Украине будут засчитывать в двойном размере. Об этом сообщил премьер-министр на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ.

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 «Стаж для назначения страховой пенсии станет засчитываться в двойном размере. Такой же расчет будет применяться при назначении досрочной пенсии, например, для тех, кто до мобилизации работал на Крайнем Севере или на вредных производствах»,– заявил Мишустин.

Напомним, что вчера президент подписал Федеральный закон от 21.11.2022 № 450-ФЗо предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, которые участвуют в военной операции на Украине.

Ветеранам военных действий:

  • полагается социальная помощь от государства;
  • сумма пенсий вырастет на 32%
  • полагаются налоговые льготы, льготы на общественный транспорт, оплату услуг ЖКХ и госпошлины.

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