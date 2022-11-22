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Малый бизнес завалят госконтрактами для СВО

Правительство намерено активнее вовлекать бизнес в поставки материально-технических средств армии. Различным ведомствам уже упростили госзакупку у поставщиков, которыми могут выступить субъекты МСП.

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Частные компании могут освоить производство необходимой продукции. Например, они могут поставлять обмундирование и средства индивидуальной защиты. Об этом высказался премьер на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.

«Для этого надо довести до них технические условия и конструкторскую документацию. Их инициатива – а многие действительно готовы помогать – будет способствовать насыщению спроса нужными элементами в самых разных областях», – отметил премьер-министр.

Кстати говоря, правительство определило перечень федеральных ведомств, которые могут проводить госзакупки для нужд СВО по упрощенной процедуре у единственных поставщиков.

В список вошли МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ Президента России.

Ведомства смогут быстрее закупать амуницию и другие товары, оперативно ремонтировать технику.

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