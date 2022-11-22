До конца 2022 года в ЕГРЮЛ внесут данные о юрлицах из новых регионов

Принят Федеральный закон от 21.11.2022 № 451-ФЗ с такой нормой.

Потом организации должны будут привести свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством: до 31.12.2023 – если они находятся в ДНР и ЛНР;

до 30.06.2024 – если они находятся в Запорожской и Херсонской областях.

Речь и компаниях, сведения о которых уже были в реестре этих территорий.

Юрлица, сведений о которых нет реестрах территорий, не будут внесены в ЕГРЮЛ автоматически.

Для продолжения деятельности в РФ они также могут привести свои учредительные документы в соответствие с российским законодательством. Для этого надо направить заявление о внесении о них сведений в ЕГРЮЛ или приобрести статус филиала (представительства) иностранного юрлица.

Срок для внесения сведений такой:

до 30.06.2023 – если они находятся в ДНР и ЛНР;

до 31.12.2023 – если они находятся в Запорожской и Херсонской областях.

ИП из новых регионов могут продолжить вести предпринимательскую деятельностью до 30.06.2023 без регистрации по российскому законодательству.

После этой даты надо зарегистрироваться по российскому законодательству (по закону № 129-ФЗ).