Аренду авто у сотрудника можно включать в расходы, если она не фиктивная

Расходами признают затраты, которые:
- обоснованы;
- документально подтверждены;
- направлены на получение дохода.
Минфин в письме от 24.10.2022 № 03-03-06/1/102614 сообщает, что если аренда авто у сотрудника соответствует этим критериям, ее можно учесть в расходах.
Но есть еще одно условие – отсутствии обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 54.1 НК РФ и выполнение условий статьи 54.1 НК РФ.
В этой статье говорится о недопустимости искажения сведений о фактах хозяйственной жизни и объектах налогообложения.
То есть целью сделки по аренде не должна быть незаконная налоговая оптимизация.