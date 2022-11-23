Налог на прибыль

Аренду авто у сотрудника можно включать в расходы, если она не фиктивная

Арендные платежи за арендуемое имущество, в том числе, аренда авто у сотрудника, входит в состав прочих расходов (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК).

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Расходами признают затраты, которые:

  • обоснованы;
  • документально подтверждены;
  • направлены на получение дохода.

Минфин в письме от 24.10.2022 № 03-03-06/1/102614 сообщает, что если аренда авто у сотрудника соответствует этим критериям, ее можно учесть в расходах.

Но есть еще одно условие – отсутствии обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 54.1 НК РФ и выполнение условий статьи 54.1 НК РФ.

В этой статье говорится о недопустимости искажения сведений о фактах хозяйственной жизни и объектах налогообложения.

То есть целью сделки по аренде не должна быть незаконная налоговая оптимизация.

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