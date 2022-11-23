Стало известно, сколько загранпаспортов МВД оформило с начала СВО, до и после мобилизации

МВД раскрыло данные об оформлении загранпаспортов на фоне мобилизации, пишет РБК.

В октябре ведомство оформило чуть более 471 тыс. заграничных паспортов, что на 48 тыс. больше по сравнению с сентябрем.

Всего с января по октябрь было выдано почти 4,35 млн загранпаспортов – на треть больше аналогичного периода 2021 года.

Однако рост числа изготовленных загранпаспортов в октябре – исключение по сравнению с прошлыми годами: после периода летних отпусков количество оформлений традиционно падает. Так, например, в октябре 2021 года МВД выдало 355 тыс. загранпаспортов, в то время как в сентябре – 400 тыс., в октябре 2019-го – 366 тыс., при том что в сентябре – 383 тыс.

Такая же картина и в октябре 2018 года: 290 тыс. загранпаспортов против 368 тыс. в сентябре.

Несмотря на рост по сравнению с предыдущим месяцем, октябрь не стал лидером по числу оформленных заграничных паспортов – количество документов не превысило показатели марта, когда загранпаспорта получили 553 тыс. россиян.

В марте произошел самый сильный за первое полугодие 2022 года прирост по получению загранпаспортов: их выдали на 36% больше, чем в феврале.

В апреле и мае число оформленных документов снижалось, в июне–июле выросло – до почти 504 тыс. загранпаспортов, а в августе и сентябре постепенно снижалось – было оформлено 483 тыс. и почти 423 тыс. документов соответственно.