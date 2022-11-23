Полиция

Стало известно, сколько загранпаспортов МВД оформило с начала СВО, до и после мобилизации

Число оформленных заграничных паспортов в октябре выросло по сравнению с сентябрем, однако не превысило показатели марта 2022 года. Общее число изготовленных в январе–октябре документов составило 4,35 млн.

Версия для печати

МВД раскрыло данные об оформлении загранпаспортов на фоне мобилизации, пишет РБК.

В октябре ведомство оформило чуть более 471 тыс. заграничных паспортов, что на 48 тыс. больше по сравнению с сентябрем.

Всего с января по октябрь было выдано почти 4,35 млн загранпаспортов – на треть больше аналогичного периода 2021 года.

Однако рост числа изготовленных загранпаспортов в октябре – исключение по сравнению с прошлыми годами: после периода летних отпусков количество оформлений традиционно падает. Так, например, в октябре 2021 года МВД выдало 355 тыс. загранпаспортов, в то время как в сентябре – 400 тыс., в октябре 2019-го – 366 тыс., при том что в сентябре – 383 тыс.

Такая же картина и в октябре 2018 года: 290 тыс. загранпаспортов против 368 тыс. в сентябре.

Несмотря на рост по сравнению с предыдущим месяцем, октябрь не стал лидером по числу оформленных заграничных паспортов – количество документов не превысило показатели марта, когда загранпаспорта получили 553 тыс. россиян.

В марте произошел самый сильный за первое полугодие 2022 года прирост по получению загранпаспортов: их выдали на 36% больше, чем в феврале.

В апреле и мае число оформленных документов снижалось, в июне–июле выросло – до почти 504 тыс. загранпаспортов, а в августе и сентябре постепенно снижалось – было оформлено 483 тыс. и почти 423 тыс. документов соответственно.

ФСБУ Капвложения

Какие затраты включаются в стоимость капитальных вложений по ФСБУ 26/2020

Если давно не можете разобраться с ФСБУ 26/2020, то «Клерк» пришел на помощь. Разберемся с затратами и оценочным обязательством на будущую ликвидацию объекта и расскажем, почему вам пригодятся способности ясновидящего.

Какие затраты включаются в стоимость капитальных вложений по ФСБУ 26/2020

Повышение квалификации

Полиция

Стало известно, сколько загранпаспортов МВД оформило с начала СВО, до и после мобилизации

Число оформленных заграничных паспортов в октябре выросло по сравнению с сентябрем, однако не превысило показатели марта 2022 года. Общее число изготовленных в январе–октябре документов составило 4,35 млн.

Мероприятия

Разместить
Налог на имущество

Почему важна кадастровая стоимость недвижимости

Любой владелец недвижимого имущества знает, что владение ею влечет необходимость уплаты налога на имущество (для владельца земельного участка – земельного налога). Это предусмотрено Налоговым кодексом (глава 30).

Почему важна кадастровая стоимость недвижимости
ПСН

Основные проблемы и ошибки ИП на патенте

Патентная система налогообложения (ПСН) достаточно проста, и многие ИП пытаются справиться своими силами с покупкой патента, с заполнением заявления, с уплатой налогов, пытаются «сэкономить на спичках», в т.ч. на услугах бухгалтера, юриста и консультанта. И поэтому, для того, чтобы вы поняли, что у патента очень много подводных камней, я и записал это видео.

Читать еще