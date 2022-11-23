ИП просит совета: что сделать, если на патенте превышен лимит по выручке

«ИП слетел с патента по лимиту, сейчас уже выручка 74 млн. Можно ли что-то сделать? Налог к уплате 4,5 млн. Для него нереальная сумма. Может у кого-то был опыт? Ходатайство написать?», – спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

Бухгалтеры расстраивают: уже ничего не сделать.

«Надо было вовремя на УСН уходить, раз почувствовали что превышаете. А еще лучше получать новый патент каждый месяц».

Многие придерживаются такой схемы оформления патента:

1-й – на 6 мес.

2-й – на 3 мес.

далее 4 кв. – каждый месяц.

Кстати, если у ИП за год было несколько патентов, то при превышении лимита потеря права на ПСН будет с даты начала последнего из них.