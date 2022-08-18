Начало последнего патента будет датой перехода на другой режим, если ИП превысит лимит дохода

Обсуждение этой темы затеяли наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».

В пример привели ИП, у которого в 2022 году несколько патентов на периоды:

01.01.22 — 31.03.22;

01.04.22 — 01.06.22;

01.07.22 — 01.09.22.

Доход ИП, с учетом того, что у него еще деятельность по УСН, уже приближается к критической точке и скоро перейдет за планку в 60 млн руб.

Коллеги подсказывают, что ИП потеряет право на ПСН с 1 июля 2022 года, то есть с начала последнего патента.

Таким образом, слет с ПСН на УСН может случиться, например, в сентябре, но с 1 июля. С 01.07.22 надо будет пересчитать налоги от бывшей ПСН-деятельности. Доход надо будет обложить налогом по УСН.

Минфин в письме от 15.03.2022 № 03-11-11/19027 на примере пояснял, что если лимит дохода превышен из-за УСН после окончания патента, то налог по ПСН пересчитывать не надо.

Другими словами, если патент уже закончился на момент превышения, то потерять на него право нельзя. Как говорится, что было, то прошло.

Если же патент один на год и превышение дохода произошло в декабре, право на ПСН утрачивается задним числом с января.

И хотя в 2021 году налоговый период по ПСН — месяц, но для превышения доходов это правило не работает.

Кстати, при слете с ПСН на упрощенку в декларации по УСН надо заполнять строку 101.