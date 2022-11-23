Алкоголь начнут продавать онлайн с ноября 2023 года

Минфин предложил провести эксперимент по удаленной продаже отечественного вина, пишут «Известия».

Торговать сухими, игристыми и креплеными напитками будут до 31 июля 2026 года. Продукцию доставят напрямую с заводов «Почтой России».

Чтобы получить вино, нужно показать паспорт курьеру или использовать ЕСИА – электронный паспорт на сайте «Госуслуги».

У Правительства еще есть время улучишь систему продажи и контроля. Например, доработать подтверждение возраста, чтобы не привозить вино в запрещенные зоны (возле школ, поликлиник, спортивных секций).

Напомним, что 2021 году президент поручил провести эксперимент по продаже вина через «Почту России». В Минздраве опасаются, что заказывать вино онлайн могут несовершеннолетние, а доставка на домашние и рабочие адреса приведет к запоям. К минусам Ассоциация компаний интернет-торговли добавила технологическую недоработку: у такой доставки не будет мобильного приложения, через которые сейчас собирают около 75% заказов.