Банки помогут себе сами: ЦБ планирует создать фонд автономной поддержки

Александр Данилов – глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России – предложил создать автономный фонд «самопомощи» банков, чтобы смягчить последствия санкций.

«... чтобы не требовались средства государства или еще что-то экстренно. Это снизит в том числе нагрузку на систему страхования», – заявил Данилов «Интерфаксу».

Центробанк считает, что банкам не нужна системная докапитализация. У них и так есть сильные послабления по надбавкам.

Так, банкам разрешили зафиксировать курс и стоимость ценных бумаг, а также ЦБ перестал брать макронадбавки по всем видам кредитов. Однако эта помощь подходит к концу.

На следующей неделе ЦБ опубликует список послаблений, которые продлят или отменят.