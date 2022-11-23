Банки

Банки помогут себе сами: ЦБ планирует создать фонд автономной поддержки

Капитал кредитных организаций сокращается, несмотря на послабления по надбавкам. Поэтому создадут фонд поддержки, чтобы банки могли спасать себя сами. Он будет выстроен по аналогии с фондом страхования вкладов.

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Александр Данилов – глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России – предложил создать автономный фонд «самопомощи» банков, чтобы смягчить последствия санкций.

«... чтобы не требовались средства государства или еще что-то экстренно. Это снизит в том числе нагрузку на систему страхования», – заявил Данилов «Интерфаксу».

Центробанк считает, что банкам не нужна системная докапитализация. У них и так есть сильные послабления по надбавкам.

Так, банкам разрешили зафиксировать курс и стоимость ценных бумаг, а также ЦБ перестал брать макронадбавки по всем видам кредитов. Однако эта помощь подходит к концу.

На следующей неделе ЦБ опубликует список послаблений, которые продлят или отменят.

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Банки

Банки помогут себе сами: ЦБ планирует создать фонд автономной поддержки

Капитал кредитных организаций сокращается, несмотря на послабления по надбавкам. Поэтому создадут фонд поддержки, чтобы банки могли спасать себя сами. Он будет выстроен по аналогии с фондом страхования вкладов.

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