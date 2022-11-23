Льготную ипотеку будут выдавать под 0,1%

До 20 января 2023 года Минсельхоз, Минэкономразвития и Минфин должны изменить правила льготных кредитов. Ставка не будет превышать 0,1%, сообщает «RG.RU».
Условия распространяются на отдельные районы Дагестана, Карачаево-Черкесии, Карелии, Северной Осетии, Алтайского края, Астраханской, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Смоленской, Челябинской областей.
Также в этих регионах можно получить субсидии на строительство жилья, автодорог и обустройство городских парков.
С 2020 года на покупку земли или жилья в сельской местности и маленьких городах действует низкая кредитная ставка 3%. Льготу по программе «Сельская ипотека» получили уже 97 тысяч новоселов. В августе 2022 года «Сельская ипотека» стала бессрочной.