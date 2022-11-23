Банки

Льготную ипотеку будут выдавать под 0,1%

Купить жилье или построить дом в приграничных регионах станет дешевле.

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До 20 января 2023 года Минсельхоз, Минэкономразвития и Минфин должны изменить правила льготных кредитов. Ставка не будет превышать 0,1%, сообщает «RG.RU».

Условия распространяются на отдельные районы Дагестана, Карачаево-Черкесии, Карелии, Северной Осетии, Алтайского края, Астраханской, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Смоленской, Челябинской областей.

Также в этих регионах можно получить субсидии на строительство жилья, автодорог и обустройство городских парков.

С 2020 года на покупку земли или жилья в сельской местности и маленьких городах действует низкая кредитная ставка 3%. Льготу по программе «Сельская ипотека» получили уже 97 тысяч новоселов. В августе 2022 года «Сельская ипотека» стала бессрочной.

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Потребительское кредитование

Льготные кредиты на автомобили будут выдавать и в 2023 году

Государство компенсирует 20-35% от стоимости автомобиля. Цена машины должна быть не выше 2 млн рублей, а срок кредита не больше семи лет. Льгота действует на отечественные и иностранные авто, которые собираются в РФ.

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