ФНС подвела итоги налогового диктанта

ФНС вместе с Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) подвели итоги Всероссийского Налогового диктанта «Наши налоги - достойное будущее детей».

Те, кто ответил на максимальное количество вопросов, получат в подарок видеокурс по НДФЛ от ФНС России. В Диктанте участвовали 36 714 человек, из которых 29 418 получили электронные сертификаты. Больше 90 баллов набрали 1 338 участников, им вручили дипломы.

Отметим, что в «Красном уголке бухгалтера» нашли ошибки в тестах.