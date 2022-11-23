Налоги, взносы, пошлины

ФНС подвела итоги налогового диктанта

Из 37 тысяч участников 30 тысяч справились с заданиями, получили сертификаты и дипломы.

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ФНС вместе с Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) подвели итоги Всероссийского Налогового диктанта «Наши налоги - достойное будущее детей».

Те, кто ответил на максимальное количество вопросов, получат в подарок видеокурс по НДФЛ от ФНС России. В Диктанте участвовали 36 714 человек, из которых 29 418 получили электронные сертификаты. Больше 90 баллов набрали 1 338 участников, им вручили дипломы.

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