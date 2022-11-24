🍴🍵 Еда из столовой санатория не облагается НДС, даже если это деловой обед или торжественный ужин

Разъяснение дает Минфин в письме от 10.10.2022 № 03-07-07/97546.
Освобождение от НДС идет по пп. 5 п. 2 ст. 149 НК РФ (реализация продуктов питания, непосредственно произведенных столовыми образовательных и медицинских организаций).
НДС по такой реализации не будет независимо от того, кому (лицам, получающим медицинские услуги, сотрудникам медицинского учреждения или иным лицам) в этом учреждении реализуются продукты питания.
Минфин рассмотрел ситуацию, когда в столовой санатория готовят еду, в том числе, для деловых обедов, торжественных ужинов, буфетного обслуживания.
Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 16.12.2015 № 03-07-07/73871.