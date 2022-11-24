НДС

🍴🍵 Еда из столовой санатория не облагается НДС, даже если это деловой обед или торжественный ужин

Санаторий может готовить еду не только для отдыхающих, которым оказывают медицинские услуги. Неважно, кто ест приготовленные продукты. Важно, что еду готовит санаторий. НДС такая реализация не облагается.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 10.10.2022 № 03-07-07/97546.

Освобождение от НДС идет по пп. 5 п. 2 ст. 149 НК РФ (реализация продуктов питания, непосредственно произведенных столовыми образовательных и медицинских организаций).

НДС по такой реализации не будет независимо от того, кому (лицам, получающим медицинские услуги, сотрудникам медицинского учреждения или иным лицам) в этом учреждении реализуются продукты питания.

Минфин рассмотрел ситуацию, когда в столовой санатория готовят еду, в том числе, для деловых обедов, торжественных ужинов, буфетного обслуживания.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 16.12.2015 № 03-07-07/73871.

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